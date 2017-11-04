Россия отмечает День народного единства

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия в субботу отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников. Он отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке и символизирует сплочение народа и его способность объединиться в трудные периоды.

В различных городах России в этот день пройдут праздничные митинги и демонстрации, концерты, исторические реконструкции и театральные представления. Одним из центральных событий станет праздничный митинг-концерт «Россия объединяет» на территории столичного спорткомплекса «Лужники», где выступят известные артисты, общественные деятели и представители гражданского общества.

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Не случайно организатором этой уже ставшей традиционной акции выступает Общественная палата РФ — один из самых авторитетных представительных органов современной России, объединяющий активистов, которые защищают права различных профессий, национальностей, религий.

Программа президента

Президент России Владимир Путин в субботу в ходе торжественного приема в Кремле вручит премию главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Премия учреждена указом президента РФ в 2016 году и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа России и гармонизацию межнациональных отношений, напомнили в пресс-службе Кремля.

Также Путин по традиции наградит орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранении и популяризации русского языка и культуры за рубежом.

В этот же день президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной Площади. Затем глава государства посетит выставку «Россия, устремленная в будущее» в Центральном Манеже, где в 15 тематических залах представлены проекты будущего, разработкой которых занимаются профильные министерства и ведомства, а также крупнейшие российские компании, отметили в Кремле.

Забыть распри и различия

Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин подчеркивают важность идеи сплоченности, которую олицетворяет сегодняшний праздник.

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«4 ноября — праздник сплочения всего народа», — сказала ТАСС Матвиенко. «Забыв распри и различия, наши предки объединились для достижения общей цели, — напомнила политик. — Она и сегодня у нас одна — сильная, процветающая Россия, в которой каждый человек имеет право на достойную жизнь».

В этот день россияне с благодарностью вспоминают опыт предков, которые подали «прекрасный, вдохновляющий пример», продолжила спикер. «Считаю, что сегодня у нас достигнута консолидация народа, представителей разных слоев общества», — подчеркнула она. «Все вместе мы работаем над развитием страны, отстаиваем свои позиции на международной арене, проводим самостоятельную внешнюю политику», — подтвердила Матвиенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на протяжении веков в многонациональной России формировались традиции народного согласия и сплоченности, общей ответственности за судьбу Отечества, взаимного уважения людей с разными культурами и вероисповеданиями. «Сегодня эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, являются прочной основой нашего общества, залогом благополучия и дальнейшего успешного развития России», — говорится в его поздравлении с Днем народного единства.

Политики и общественники идут на праздник

Единороссы примут активное участие в праздновании 4 ноября, сообщили ранее в пресс-службе парламентского большинства, в регионах пройдут торжественные митинги и шествия, праздничные концерты и гуляния, в которых депутаты фракции примут самое активное участие, а парламентарии от Москвы и те, кто в этот день планирует находиться в столице, приглашены на митинг-концерт «Россия объединяет».

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Праздник 4 ноября напоминает о том, что «в судьбоносные для страны моменты люди всегда проявляли необычайную способность к консолидации, единению, имели мужество отбросить сомнения и разногласия во имя общего блага», заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме вице-спикер Сергей Неверов. «История знает немало государств, в том числе европейских, которые не выдержали выпавших на их долю испытаний, перестали существовать в результате этнических, культурных, политических противостояний, были разделены на множество частей, распались. Но наша страна сумела преодолеть все трудности: Смутное время, вражеские вторжения, войны», — сказал он.

4 ноября «определенно имеет исторический смысл, когда возникла ситуация внешней угрозы национальной безопасности», сказал ТАСС замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Нашлись неравнодушные люди, которые сумели своими действиями мобилизовать, объединить и вне зависимости от национальной, религиозной, социальной принадлежности произошло единение, — отметил он. — Это демонстрирует характер и менталитет граждан нашей страны: когда возникает внешняя угроза, мы можем быть едины». Политик подтвердил, что ЛДПР, как и другие партии, планирует принять участие в митинге-концерте в «Лужниках», в частности, его посетит лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

«Справедливая Россия» вместе с другими политическими силами будет участвовать в праздничных мероприятиях, причем не только в Москве, но и во всех субъектах РФ, сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов. «Это общегосударственный праздник единения, который ни одна политическая сила не может приватизировать. Мы будем его отмечать вместе с другими политическими силами», — подтвердил он. При этом, напомнил парламентарий, в этом году День народного единства совпадает с другой датой, важной в том числе для партии справороссов, — столетием Октябрьской революции, поэтому «Справедливая Россия» «как партия социалистической направленности будет отмечать и этот праздник», пояснил Емельянов.

КПРФ традиционно воздержится от участия в празднике 4 ноября и отметит вместо него столетие революции. «Для нас, естественно, 7 ноября — это большой праздник, мы его в этом году отмечаем особо — 100 лет Великому Октябрю», — напомнил ТАСС позицию компартии зампред Дмитрий Новиков. «Если этот праздник для кого-то состоялся, то люди имеют полное право его отмечать. Пока он как-то по-серьезному в России не укоренился, но, конечно, для кого-то он уже является праздником», — утверждал он.

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Непарламентские партии также не останутся в стороне от празднования. «Родина» и Партия роста разместили на своих сайтах и в соцсетях информацию для своих активистов, желающих принять участие в митинге-концерте в «Лужниках». Там же будут представлена Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), подтвердили агентству в пресс-службе организации. «Профсоюзы являются одним из базовых элементов гражданского общества, они традиционно участвуют в Дне народного единства; мы призывали к учреждению этого праздника, стояли у его истоков», — напомнили в пресс-службе.

Масштабно отметит 4 ноября Общероссийский народный фронт (ОНФ). В общей сложности в регионах состоится более 200 всевозможных мероприятий, к которым присоединятся свыше 3,5 тыс. активистов ОНФ. Свою акцию «Россия — это мы» проведет «Молодежка ОНФ», представители которой выйдут на Красную площадь с флагами всех 85 субъектов РФ.

Особая символика в 100-летие революции

Представители традиционных конфессий придают большое значение Дню народного единства и планируют присутствовать на митинге-концерте в «Лужниках». «В год столетия трагических событий 1917 года День народного единства становится еще одним поводом задуматься о причинах народного разделения. В этом году праздник особенно символичен», — сказал ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда.

«Именно разделение общества, разрушение общественного единства стало причиной революции 1917 года, братоубийственной гражданской войны и последующих трагических событий», — напомнил он.

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День народного единства отражает общее для всех религий и народов России понимание вечных ценностей и поэтому занимает сегодня место самого важного праздника в году, считает, в свою очередь, главный раввин России Берл Лазар. По его мнению, «главное в идее народного единства, преломленной на российскую действительность, — это то, что это единство всегда базируется на вечных ценностях».

Муфтий Альбир Крганов, председатель Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона убежден, что всероссийское широкое празднование Дня народного единства помогает противостоять «информационной интервенции» против молодого поколения россиян. «Идет идеологическая, информационная интервенция, в том числе против нашей государственности, — сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Пытаются переформатировать сознание нашей молодежи относительно нашей истории».

По словам муфтия, на митинг-концерт «Россия объединяет» придет много исламской молодежи. «Наши сограждане и соплеменники с удовольствием идут на этот праздник, он прижился. Он несет в себе важный смысл единства народов», — сказал Крганов. «Я иду на этот праздник, потому что тоже чувствую свою ответственность перед будущими поколениями», — заключил он.

Скептиков стало меньше

Как свидетельствуют опубликованные 3 ноября результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), число россиян, уверенных в существовании народного единства в стране (54%), за последний год превысило число скептиков (40%). Еще год назад мнения россиян о народном единстве разделились поровну: согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, и за, и против высказывались по 44% респондентов. «Ощущение народного единства сегодня есть более чем у половины граждан (54% в 2017 г.), молодежь от 18 до 24 лет говорит об этом существенно чаще (63%). Обратного мнения придерживаются 40% россиян», — говорится в сообщении.