США не увязывают урегулирование ситуации в Донбассе с Крымом

«Если у нас есть шанс добиться прогресса по одному из конфликтных районов — востоку Украины, то нам следует обеспечить прогресс, а не колебаться из-за Крыма», — приводит его слова ТАСС.

Господин Волкер подчеркнул, что это не меняет отношения американской администрации к статусу Крыма.