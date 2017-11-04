США не увязывают урегулирование ситуации в Донбассе с Крымом
Вашингтон не собирается увязывать урегулирование ситуации в Донбассе с Крымом, несмотря на то, что не признает присоединение полуострова к России, заявил на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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