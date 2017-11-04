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05:18 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

США не увязывают урегулирование ситуации в Донбассе с Крымом

Вашингтон не собирается увязывать урегулирование ситуации в Донбассе с Крымом, несмотря на то, что не признает присоединение полуострова к России, заявил на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Если у нас есть шанс добиться прогресса по одному из конфликтных районов — востоку Украины, то нам следует обеспечить прогресс, а не колебаться из-за Крыма», — приводит его слова ТАСС.

Господин Волкер подчеркнул, что это не меняет отношения американской администрации к статусу Крыма.

Спецпредставитель президента США подтвердил, что Запад будет готов отменить часть санкций в отношении России в случае урегулирования в Донбассе. Он отметил, что это скоординированная позиция США и Евросоюза.

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