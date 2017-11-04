В Красноярске назначен новый руководитель департамента градостроительства
Ответственный за строительство назначен в Красноярске. По распоряжению мэра Сергея Еремина эту должность занял Олег Животов.
Ответственный за строительство назначен в Красноярске. По распоряжению мэра Сергея Еремина эту должность занял Олег Животов.
Напомним, что с 2009 по 2012 гг. Животов работал в министерстве строительства и архитектуры Красноярского края начальником отдела развития строительного комплекса. В 2012 г. он возглавил крупнейший в регионе проектный институт — «Красноярскгражданпроект».
Кстати, ранее своих мест лишись Михаил Зуевский, Андрей Игнатенко и Юлия Овчинникова. Все они написали заявление «по собственному желанию».