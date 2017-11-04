В коалиции США ответили на обвинения России в «географическом абсурде»

«В целом, люди бегут на север от Дейр-эз-Зора, чтобы избежать операций, которые проводят режим (власти Сирии — ред.) и Россия. Есть сообщения, что ежедневно 200 человек бегут в лагерь беженцев в Рукбан на юге (Сирии)», — заявили РИА Новости в коалиции.

Таким образом в коалиции прокомментировали заявления Минобороны РФ, которое заявило, что американские военные искажают реальную ситуацию в Сирии.

Заявления Минобороны РФ в свою очередь последовали после высказываний командующего силами специальных операций коалиции Джеймса Джеррарда, который сказал, что тысячи арабов бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин, но не от террористов ИГ*, а от правительственных сил. По его словам, люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север — на территории, подконтрольные «Сирийским демократическим силам».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в связи с этим указал, что от командующего ССО коалиции «довольно странно было услышать географический абсурд» о якобы бегущих из освобожденного от ИГ Дейр-эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Меядина, который находится на юге, а не на севере страны.

Конашенков также отметил, что на «север», в сторону освобожденной Ракки, желающих бежать сирийцев нет, потому что «после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки».

Ситуация в упомянутом коалицией лагере беженцев в населенном пункте Эр-Рукбан также затрагивались в заявлениях российской стороны в пятницу.

В частности, в Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что десятки тысяч сирийских беженцев в лагере Эр-Рукбан лишены возможности получить гуманитарную помощь из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе военную базу неподалеку от лагеря беженцев. Эти действия, по оценке Центра по примирению, являются грубейшим нарушением гуманитарного права и могут быть расценены как военное преступление.

На запрос РИА Новости относительно ситуации в районе Эр-Рукбана и Эт-Танфа в коалиции пока не ответили.