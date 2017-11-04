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15:38 (мск), источник: Om1.ru

Путин отправил поздравление омскому губернатору Буркову с Днем единства

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму, в которой поздравил врио губернатора Омской области Александра Буркова и всех жителей региона с Днём народного единства.

Источник: AP 2017

Глава страны перечислил те качества россиян, которые издревле скрепляли народ.

— Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях — во имя успехов и благополучия России, — подчеркнул Путин.

Также президент пожелал жителям Омской области всего самого доброго.

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