Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем народного единства

Глава региона и председатель облдумы подчеркнули, что Воронежская область «наращивает потенциал в разных отраслях, что является результатом общих усилий»:

— Воронежцам всегда были присущи трудолюбие, гражданская ответственность, патриотизм и верность традициям. Уверены, эти качества, передаваемые от поколения к поколению, делают сильнее и успешнее наш регион, страну, каждого гражданина, — отметили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.