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10:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем народного единства

Воронежская область вместе со всей Россией отметит День народного единства в субботу, 4 ноября. Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили жителей региона.

Источник: РИА "Воронеж"

Глава региона и председатель облдумы подчеркнули, что Воронежская область «наращивает потенциал в разных отраслях, что является результатом общих усилий»:

— Воронежцам всегда были присущи трудолюбие, гражданская ответственность, патриотизм и верность традициям. Уверены, эти качества, передаваемые от поколения к поколению, делают сильнее и успешнее наш регион, страну, каждого гражданина, — отметили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов пожелали жителям региона благополучия, оптимизма, мира, взаимопонимания и «сплоченности ради новых свершений».

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