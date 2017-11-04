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10:22 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Ташкенте состоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ

3 ноября в Ташкенте состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Источник: Uzdaily.uz

В ходе заседания представители стран СНГ обсудили широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества.

Участники заседания Совета глав правительств рассмотрели около двадцати вопросов, касающихся развития торгово-экономических отношений между государствами-участниками.

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На заседании принято Заявление глав правительств государств СНГ о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

Рассмотрев Информацию о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, Совет глав правительств отметил, что предусмотренные Договором механизмы разрешения торговых споров являются наиболее эффективным инструментом взаимовыгодного урегулирования разногласий между сторонами по вопросу выполнения своих обязательств по Договору. Главы правительств считают дальнейшее устранение торговых барьеров между сторонами Договора необходимым условием для экономического роста государств — участников Договора и развития взаимной торговли.

На заседании были подписаны Соглашение об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах СНГ, Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года, Протокол о внесении изменений в Соглашение о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств СНГ от 24 ноября 2006 года, Соглашение об обмене информацией в рамках Содружества в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Совет глав правительств назначил заместителем Руководителя Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств генерал-майора Сергея Дудко (Республика Беларусь).

Принято решение о внесении изменений в Положение о Координационном транспортном совещании государств Содружества.

Главы правительств утвердили Концепцию сотрудничества государств СНГ в области мелиорации земель и План первоочередных мероприятий по ее реализации. Были также утверждены Концепция сотрудничества государств СНГ в области нефтегазового машиностроения и План первоочередных мероприятий по ее реализации.

Рассмотрев Информацию о ходе подготовки к проведению переписей населения раунда 2020 года в государствах СНГ, Совет глав правительств принял решение об обеспечении правительствами государств Содружества финансирования работ и других необходимых мер по подготовке, проведению национальных переписей населения раунда 2020 года и подведению их итогов. В целях обеспечения межстрановой сопоставимости итогов национальных переписей населения статистическим службам государств СНГ поручено включить в программы национальных переписей населения раунда 2020 года показатели, утвержденные решением Совета глав руководителей статистических служб государств Содружества.

На заседании был также рассмотрен ряд организационных и бюджетно-финансовых вопросов.

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств намечено провести 1 июня 2018 года в городе Душанбе (Республика Таджикистан).

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