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15:47 (мск), источник: Om1.ru

Бурков и Варнавский пожелали омичам в День единства мира и благополучия

Первые лица упомянули, что в многонациональной Омской области нет междуусобиц.

Источник: omskportal.ru

Сегодня, 4 ноября врио губернатора Омской области Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днем единства.

Первые лица вспомнили об истоках этого праздника. И напомнили, что в многонациональной Омской области царят мир и согласие.

— Более четырех веков назад наши соотечественники, люди разных сословий и национальностей объединились, чтобы изгнать из страны интервентов. Время доказало, что единение — одно из главных условий успешного развития России. На протяжении столетий в Омской области сохраняется межнациональный мир и согласие, — подчеркнули Бурков и Варнавский.

Также они пожелали омичам мира, добра и благополучия.

Отметим, это первое поздравление жителей Омской области врио губернатора Александра Буркова, уроженца Свердловской области.

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