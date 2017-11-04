Бурков и Варнавский пожелали омичам в День единства мира и благополучия
Первые лица упомянули, что в многонациональной Омской области нет междуусобиц.
Первые лица упомянули, что в многонациональной Омской области нет междуусобиц.
Сегодня, 4 ноября врио губернатора Омской области Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днем единства.
Первые лица вспомнили об истоках этого праздника. И напомнили, что в многонациональной Омской области царят мир и согласие.
— Более четырех веков назад наши соотечественники, люди разных сословий и национальностей объединились, чтобы изгнать из страны интервентов. Время доказало, что единение — одно из главных условий успешного развития России. На протяжении столетий в Омской области сохраняется межнациональный мир и согласие, — подчеркнули Бурков и Варнавский.
Также они пожелали омичам мира, добра и благополучия.
Отметим, это первое поздравление жителей Омской области врио губернатора Александра Буркова, уроженца Свердловской области.