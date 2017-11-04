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09:29 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Самарканде пройдет международная конференция

Международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания» 10—11 ноября пройдет в Самарканде.

Источник: Uzdaily.uz

Международная конференция проводится под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

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На международной конференции ожидается участие около 150 иностранных гостей из числа глав международных организаций, руководства ООН и ЕС, министров иностранных дел зарубежных стран, представителей экспертного сообщества, а также зарубежных информационных агентств и средств массовой информации.

В рамках конференции запланированы экскурсии гостей по историческим памятникам, священным местам поклонения и другим достопримечательностям Самарканда, их знакомство с деятельностью образовательных и медицинских учреждений, производственных предприятий.

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