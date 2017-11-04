В Самарканде пройдет международная конференция

Арипов рассказал, что Узбекистан ждет от СНГ в ближайшие годы

На международной конференции ожидается участие около 150 иностранных гостей из числа глав международных организаций, руководства ООН и ЕС, министров иностранных дел зарубежных стран, представителей экспертного сообщества, а также зарубежных информационных агентств и средств массовой информации.