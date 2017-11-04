Аксенов рассказал о «крымской мечте»

«Единство с Россией на протяжении многих лет было нашей “крымской мечтой”. Она осуществилась благодаря единству жителей полуострова, благодаря смелому и мудрому решению нашего президента, благодаря поддержке российского народа», — говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня народного единства.

«Отношение к российскому Крыму уже стало своего рода “тестом” на патриотизм, который показывает, что лежит в основе мировоззрения человека — любовь к Отечеству, уважение к его истории или высокомерное презрение к своей стране и своему народу», — подчеркнул Аксенов.