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13:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Чувство искренней любви к своей Родине, готовность к самопожертвованию ради Отчизны — это и есть уникальный российский патриотизм, — Глеб Никитин

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Днем народного единства. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем народного Единства!

Для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области 4 ноября — совершенно особый день, когда вся страна чтит память нижегородцев — героев ополчения во главе с гражданином Мининым и князем Пожарским, освободивших Москву от польских и литовских интервентов.

Конечно, от событий Смутного времени нас отделяют более четырех столетий, но значение той победы для нас, ныне живущих, сложно переоценить, поскольку именно в рядах ополченцев XVII века впервые зародился и окреп феномен российского патриотизма. Чувство искренней любви к своей Родине, готовность к самопожертвованию ради Отчизны — это и есть уникальный российский патриотизм, который, по точному выражению президента Владимира Путина, является российской национальной идеей.

Всем, кто сегодня честно трудится во имя развития и процветания нашей многонациональной страны, в этот праздничный день хочу пожелать успехов и достижений, производственных и творческих побед, всегда мирного неба, счастья и радости, стабильности и благополучия!, — говорится в заключительной части поздравительной речи.

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