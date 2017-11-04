В США опровергли связь убийцы Кеннеди с ЦРУ

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Как отмечается в меморандуме ЦРУ, датированном 1975 годом, слухи о связи Освальда с управлением «совершенно беспочвенны». Такой вывод был сделан в результате подробного изучения архивов ЦРУ 1970-х годов. Не было найдено и свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами, подчеркивается в документе.

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Также стало известно, что ЦРУ подозревало, что сразу после убийства Кеннеди Освальд мог попытаться скрыться в СССР. «Представляется, что он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но возможно также, что он был в процессе получения документов, чтобы быстро сбежать после убийства президента», — говорится в документе ЦРУ от 24 ноября 1963 года.

Ранее 4 ноября сообщалось, что национальный архив США опубликовал 676 новых документов по делу об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году. В частности, 553 документа по делу были подготовлены ЦРУ. Также были опубликованы бумаги министерств юстиции и обороны и специального комитета палаты представителей конгресса по расследованию убийств.

26 октября президент США Дональд Трамп подписал меморандум о публикации почти трех тысяч неизвестных документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом он подчеркнул, что будут обнародованы не все документы, объясняя это просьбой федеральных агентств и ведомств дать им время до 26 апреля 2018 года на дополнительное ознакомление с материалами. Позже он пообещал опубликовать все документы, за исключением тех, в которых упоминаются имена и адреса еще живых людей.