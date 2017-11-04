Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Запад впечатлен самым мощным оружием России – СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
В Киеве назвали «невиданным» запрет Польши на въезд радикалов
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В США опровергли связь убийцы Кеннеди с ЦРУ

Убийца 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд не был связан с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Об этом говорится в обнародованном ведомством документе, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

Как отмечается в меморандуме ЦРУ, датированном 1975 годом, слухи о связи Освальда с управлением «совершенно беспочвенны». Такой вывод был сделан в результате подробного изучения архивов ЦРУ 1970-х годов. Не было найдено и свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами, подчеркивается в документе.

Читайте также
В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

Также стало известно, что ЦРУ подозревало, что сразу после убийства Кеннеди Освальд мог попытаться скрыться в СССР. «Представляется, что он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но возможно также, что он был в процессе получения документов, чтобы быстро сбежать после убийства президента», — говорится в документе ЦРУ от 24 ноября 1963 года.

Ранее 4 ноября сообщалось, что национальный архив США опубликовал 676 новых документов по делу об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году. В частности, 553 документа по делу были подготовлены ЦРУ. Также были опубликованы бумаги министерств юстиции и обороны и специального комитета палаты представителей конгресса по расследованию убийств.

26 октября президент США Дональд Трамп подписал меморандум о публикации почти трех тысяч неизвестных документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом он подчеркнул, что будут обнародованы не все документы, объясняя это просьбой федеральных агентств и ведомств дать им время до 26 апреля 2018 года на дополнительное ознакомление с материалами. Позже он пообещал опубликовать все документы, за исключением тех, в которых упоминаются имена и адреса еще живых людей.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.

У убийцы Джона Кеннеди, возможно, был подельник
Во время загрузки произошла ошибка.
29 октября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Россия отмечает День народного единства
Сергей Аксенов раскрыл смысл «крымской мечты»
РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию
В США опубликовали еще более 600 документов об убийстве Кеннеди
Из сериала «Карточный домик» могут убрать персонажа Спейси
Герои или глупцы: как японцы относятся к летчикам-камикадзе?
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь