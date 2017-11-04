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19:13 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители Самарской области! Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник объединяет нас в стремлении сохранить историю и богатые духовные традиции нашего народа, показать крепость национального характера, способность в едином порыве отстаивать целостность страны и защищать российскую государственность.

Победа народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году еще раз напоминает нам о том, насколько важно даже в самых сложных ситуациях сохранять сплоченность и несгибаемую волю. Тогда подвиг простых людей самых разных национальностей, культур и сословий позволил положить конец смуте, обратить страну от раскола к государственности, от разобщенности — к единству дел и помыслов.

И сегодня всех нас объединяет любовь к нашей Родине, желание видеть Россию сильной и процветающей державой. Самарская область — одна из самых мультикультурных в стране. И мы гордимся тем, что представители разных этносов, религий и культур живут на самарской земле в мире и согласии, вместе трудятся на благо нашего края. «Когда мы говорим о солидарности и единстве, — подчеркнул в своем Послании Президент В. В. Путин, — имеем в виду осознанную, естественную консолидацию граждан ради успешного развития России».

Не сомневаюсь, что ваша ответственная гражданская позиция, трудолюбие и активность позволят нам достичь зримых позитивных результатов и вывести Самарскую область в число регионов-лидеров.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, согласия и взаимопонимания!, — говорится в поздравлении.

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