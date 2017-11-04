Матвиенко — Президенту РТ: Сохраняя наследие России, мы способны преодолеть вызовы современности

Источник: council.gov.ru

Россия способна преодолеть все вызовы современности при условии, что она сохранит великое многовековое культурное и духовное наследие. Об этом в своем обращении к Президенту РТ Рустаму Минниханову по случаю Дня народного единства заявила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах нашей истории, традициях, гражданственности и патриотизме российского народа. Он символизирует идею национального согласия и сплоченности, необходимую для достижения благополучия нашего общего дома — великой России. Сохраняя великое многовековое культурное и духовное наследие, мы способны преодолеть любые вызовы современности, обеспечить поступательное развитие страны», — сказано в поздравительной телеграмме Матвиенко.