Госсовет Татарстана обсудит преподавание госязыков в РТ 8 ноября

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Напомним, 26 октября в работе 33-го заседания пятого созыва был объявлен перерыв. Тогда вопрос, который так волнует общественность, был перенесен в продолжение этого заседания. Теперь 8 ноября парламентарии соберутся на сессию и вновь вернутся к обсуждению языкового вопроса.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не раз отмечал, что решение в вопросе преподавания госязыков будет найдено. «В ближайшее время соберемся для того, чтобы с депутатами, Правительством, Президентом, с участием заинтересованных специалистов министерств и ведомств разъяснить эту ситуацию и найти решение. Я уверен: найдем», — обещал он 26 октября.