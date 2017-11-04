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11:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Госсовет Татарстана обсудит преподавание госязыков в РТ 8 ноября

Продолжение 33-го заседания Госсовета РТ пятого созыва, на котором депутаты обсудят преподавание государственных языков в республике, состоится 8 ноября. Дату заседания определил сегодня президиум татарстанского парламента.

Источник: Reuters

Напомним, 26 октября в работе 33-го заседания пятого созыва был объявлен перерыв. Тогда вопрос, который так волнует общественность, был перенесен в продолжение этого заседания. Теперь 8 ноября парламентарии соберутся на сессию и вновь вернутся к обсуждению языкового вопроса.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не раз отмечал, что решение в вопросе преподавания госязыков будет найдено. «В ближайшее время соберемся для того, чтобы с депутатами, Правительством, Президентом, с участием заинтересованных специалистов министерств и ведомств разъяснить эту ситуацию и найти решение. Я уверен: найдем», — обещал он 26 октября.

«Докладчиком на заседании 8 ноября, по всей вероятности, будет заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки Энгель Фаттахов», — сообщил Фарид Мухаметшин.

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