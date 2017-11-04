Аксенов раскрыл смысл «крымской мечты»

Источник: AP 2017

Аксенов заявил, что единение с Россией многие годы было крымской мечтой.

Она осуществилась благодаря единству жителей полуострова, благодаря смелому и мудрому решению нашего президента.

Аксенов также отметил, что признание российского статуса Крыма в сегодняшнем обществе стало своеобразным испытанием на патриотизм, любовь к Отечеству и истории своего народа.

Накануне Глава Крыма заявил, что для него самым ярким проявлением единства народа стала Крымская весна. В социальных сетях Аксенов запустил флэшмоб, приуроченный к празднику. Хэштэг он обозначил сочетанием #Мыедины #Крым.