В США опубликовали еще 676 документов по делу об убийстве Кеннеди

Источник: AP 2017

Большую часть из них предоставило ЦРУ. Это уже третья часть материалов по теме, опубликованных в этом году. Всего было обнародовано около семи тысяч документов.

Распоряжение о публикации ранее отдал президент США Дональд Трамп. Он признал, что некоторые материалы останутся засекреченными. По его словам, публикация всего архива может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

Содержимое документов

В одном из документов — меморандуме ЦРУ от 1975 года — опровергается теория, согласно которой убийца Кеннеди Ли Харви Освальд был связан с американским разведывательным управлением.

Он также не был связан ни с какими другими спецслужбами США. При этом он якобы думал о «мирном переезде в Советский Союз» сразу после совершенного преступления.

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В документе, опубликованном ранее, также говорилось о том, что за два месяца до убийства Кеннеди Освальд общался с сотрудником КГБ в российском посольстве в Мехико. Предположений о том, были ли эти два события связаны, в тексте нет.

Руководство СССР считало, что убийство Кеннеди было результатом заговора, в котором мог быть замешан вице-президент Линдон Джонсон.

Еще один интересный факт, связанный с покушением на президента США, был опубликован в июльском массиве документов. Речь идет о докладной записке замдиректора Джеймса Энглтонга, из которой выяснилось, что примерно за 25 минут до убийства Кеннеди в британскую газету Cambridge News позвонил неизвестный и сообщил о «больших новостях» из США.

Убийство Кеннеди

Убийство 35-го президента США произошло 22 ноября 1963 года в Далласе в 12:30 по местному времени. Кеннеди в это время находился в лимузине вместе с первой леди, губернатором Техаса Джоном Коннали и его женой Нелли и двумя сотрудниками секретной службы.

Убийца ранил президента выстрелом из винтовки в затылок, позже он скончался в больнице.