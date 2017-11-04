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11:11 (мск), источник: РИА Новости

В США опубликовали еще 676 документов по делу об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Национальный архив США опубликовал 676 засекреченных документов, которые касаются убийства президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Источник: AP 2017

Большую часть из них предоставило ЦРУ. Это уже третья часть материалов по теме, опубликованных в этом году. Всего было обнародовано около семи тысяч документов.

Распоряжение о публикации ранее отдал президент США Дональд Трамп. Он признал, что некоторые материалы останутся засекреченными. По его словам, публикация всего архива может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

Содержимое документов

В одном из документов — меморандуме ЦРУ от 1975 года — опровергается теория, согласно которой убийца Кеннеди Ли Харви Освальд был связан с американским разведывательным управлением.

Он также не был связан ни с какими другими спецслужбами США. При этом он якобы думал о «мирном переезде в Советский Союз» сразу после совершенного преступления.

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В документе, опубликованном ранее, также говорилось о том, что за два месяца до убийства Кеннеди Освальд общался с сотрудником КГБ в российском посольстве в Мехико. Предположений о том, были ли эти два события связаны, в тексте нет.

Руководство СССР считало, что убийство Кеннеди было результатом заговора, в котором мог быть замешан вице-президент Линдон Джонсон.

Еще один интересный факт, связанный с покушением на президента США, был опубликован в июльском массиве документов. Речь идет о докладной записке замдиректора Джеймса Энглтонга, из которой выяснилось, что примерно за 25 минут до убийства Кеннеди в британскую газету Cambridge News позвонил неизвестный и сообщил о «больших новостях» из США.

Убийство Кеннеди

Убийство 35-го президента США произошло 22 ноября 1963 года в Далласе в 12:30 по местному времени. Кеннеди в это время находился в лимузине вместе с первой леди, губернатором Техаса Джоном Коннали и его женой Нелли и двумя сотрудниками секретной службы.

Убийца ранил президента выстрелом из винтовки в затылок, позже он скончался в больнице.

Обвинения в убийстве были предъявлены Ли Харви Освальду той же ночью. Два дня спустя владелец одного из Даласских ночных клубов Джек Рули застрелил его, когда полиция выводила подозреваемого из полицейского участка. Таким образом, вина Освальда в суде так и не была доказана.

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