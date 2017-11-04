Министру по вопросам миграции Дании пришлось бежать от мигрантов

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x87XvhQtp8M?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стойберг прибыла в центр для съемок программы телеканала DR и пообщалась с одной из семей, получившей отказ. Однако после этого ее окружили другие семьи: кто-то пустил слух, что семье, с которой встретилась министр, все-таки предоставят убежище. В итоге телохранители Стойберг приняли решение о ее эвакуации.

В ролике с места происшествия видно, что в момент отъезда автомобиля с министром на капот прыгает молодая женщина, после чего падает рядом.

«Насколько я мог видеть, [протестующая женщина] упала перед машиной и ее, возможно, слегка задели», — отметил присутствовавший при этом журналист Мартина Торпа.