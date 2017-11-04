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11:41 (мск), источник: РИА Новости

Министру по вопросам миграции Дании пришлось бежать от мигрантов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министра по вопросам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг пришлось эвакуировать из центра для содержания мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, сообщает The Local.

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Стойберг прибыла в центр для съемок программы телеканала DR и пообщалась с одной из семей, получившей отказ. Однако после этого ее окружили другие семьи: кто-то пустил слух, что семье, с которой встретилась министр, все-таки предоставят убежище. В итоге телохранители Стойберг приняли решение о ее эвакуации.

В ролике с места происшествия видно, что в момент отъезда автомобиля с министром на капот прыгает молодая женщина, после чего падает рядом.

«Насколько я мог видеть, [протестующая женщина] упала перед машиной и ее, возможно, слегка задели», — отметил присутствовавший при этом журналист Мартина Торпа.

По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Сама Стойберг позже назвала обстановку в центре содержания мигрантов «агрессивной и жестокой».
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