Смольный продлил Генплан Петербурга на три года
Воплотить в жизнь и актуализировать главный градостроительный документ собирались к 2019 году, но успеют только к 2022-му.
Воплотить в жизнь и актуализировать главный градостроительный документ собирались к 2019 году, но успеют только к 2022-му.
Генеральный план города на Неве, принятый в 2005-ом, должен был действовать по 2018 год с прогнозируемым периодом по 2025-ый. Пересмотреть его собирались к 2019-му. Но сроки пришлось сдвинуть
На заседании в Смольном 3 ноября чиновники решили продлить действие Генплана на три года и перенести расчетный срок с 2018 на 2021-ый.
— Подготовка Генплана на 2019−2028 годы с перспективой до 2048 года идет, — объяснили «Комсомолке» в аппарате
С учетом переноса сроков работу над проектом нового Генплана закончат не осенью 2018-го, а на год позже.