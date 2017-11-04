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18:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Смольный продлил Генплан Петербурга на три года

Воплотить в жизнь и актуализировать главный градостроительный документ собирались к 2019 году, но успеют только к 2022-му.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Генеральный план города на Неве, принятый в 2005-ом, должен был действовать по 2018 год с прогнозируемым периодом по 2025-ый. Пересмотреть его собирались к 2019-му. Но сроки пришлось сдвинуть из-за федеральной документации, которая еще не готова.

На заседании в Смольном 3 ноября чиновники решили продлить действие Генплана на три года и перенести расчетный срок с 2018 на 2021-ый.

— Подготовка Генплана на 2019−2028 годы с перспективой до 2048 года идет, — объяснили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. — Основой служат Стратегия экономического и социального развития и Прогноз социального экономического развития Петербурга. Но региональные документы нужно привести в соответствие с федеральными. А Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, «Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации» и другие документы — в разработке.

С учетом переноса сроков работу над проектом нового Генплана закончат не осенью 2018-го, а на год позже.

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