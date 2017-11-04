Смольный продлил Генплан Петербурга на три года

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Генеральный план города на Неве, принятый в 2005-ом, должен был действовать по 2018 год с прогнозируемым периодом по 2025-ый. Пересмотреть его собирались к 2019-му. Но сроки пришлось сдвинуть из-за федеральной документации, которая еще не готова.

На заседании в Смольном 3 ноября чиновники решили продлить действие Генплана на три года и перенести расчетный срок с 2018 на 2021-ый.

— Подготовка Генплана на 2019−2028 годы с перспективой до 2048 года идет, — объяснили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. — Основой служат Стратегия экономического и социального развития и Прогноз социального экономического развития Петербурга. Но региональные документы нужно привести в соответствие с федеральными. А Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, «Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации» и другие документы — в разработке.