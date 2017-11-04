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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о президенте Владимире Путине. Об этом он сообщил в Instagram.

Источник: РИА Новости

По словам Кадырова, последнюю модель смартфона ему подарила чеченская команда КВН.

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«Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», — добавил он.

Поэтому Кадыров решил разыграть IPhone среди подписчиков.

«Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя», — написал он.

Ранее Кадыров опровергал слухи о том, что у него уже есть iPhone X.

«Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — написал он в Telegram.

Продажи смартфона в России начались в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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