Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

По словам Кадырова, последнюю модель смартфона ему подарила чеченская команда КВН.
«Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», — добавил он.
Поэтому Кадыров решил разыграть IPhone среди подписчиков.
«Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя», — написал он.
Ранее Кадыров опровергал слухи о том, что у него уже есть iPhone X.
«Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — написал он в Telegram.
Продажи смартфона в России начались в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей.