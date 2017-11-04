Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Источник: РИА Новости

По словам Кадырова, последнюю модель смартфона ему подарила чеченская команда КВН.

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«Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», — добавил он.

Поэтому Кадыров решил разыграть IPhone среди подписчиков.

«Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя», — написал он.

Ранее Кадыров опровергал слухи о том, что у него уже есть iPhone X.

«Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — написал он в Telegram.

Продажи смартфона в России начались в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей.