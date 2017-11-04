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13:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов: «Только в единении можно делать большие дела, одерживать победы»

4 ноября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на празднике, посвящённом Дню народного единства. На площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан» для жителей и гостей города организован праздничный концерт, внутри работает выставка Ассамблеи народов РБ и историко-культурных центров республики, проходят выступления самодеятельных коллективов из районов Башкортостана.

Источник: glavarb.ru

Руководитель региона пообщался с участниками праздника, ознакомился с выставочной экспозицией и посетил концерт мастеров искусств республики.

Стенограмма выступления Рустэма Хамитова:

Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар! Добрый день, дорогие друзья! Хочу поздравить вас с праздником — Днём народного единства.

Хочу пожелать вам всего самого наилучшего и доброго.

Любой праздник хорош, поднимает настроение. Но сегодняшний праздник имеет особый смысл — народное единство. Само слово «единство» уже воодушевляет. Потому что только в единении можно делать большие дела, одерживать победы.

На всём историческом пути наша страна демонстрирует именно единство народа. Конечно, главенствующую роль в жизни любой страны, тем более нашей, играет народ, граждане.

Очень хорошо, что сегодня мы имеем возможность отмечать такой праздник, поздравлять друг друга и желать всего наилучшего.

Хочу сказать, что наша республика, безусловно, мощный, крепкий субъект Российской Федерации. Дела у нас идут нормально по всем направлениям. Безусловно, есть вопросы, которые надо решать, есть проблемы, которые иногда приобретают масштабный характер. Но в целом мы движемся вперед — нормально, хорошими шагами, устойчиво.

Мне буквально вчера принесли сводку по сбору налогов за 10 месяцев. Мы идём с плюсом. По году по налогам мы выйдем с плюсом. Индекс промышленного производства у нас тоже с плюсом. То есть республика работает. И я в этом вижу в том числе результат наших совместных, единых действий. Результаты народного единства в этом смысле налицо.

Поздравляю вас всех с праздником! Молодёжи желаю успехов и на работе, и в учёбе. Ветеранам — крепкого здоровья, прежде всего. Конечно, вместе мы будем идти вперёд.

Рәхмәт! Спасибо! С праздником!

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