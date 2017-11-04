Организаторы объявили об отмене «Русского марша» в Москве
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — Организаторы разрешенного националистического «Русского марша» на
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — Организаторы разрешенного националистического «Русского марша» на
Как передат корреспондент «Интерфакса», организаторы акции объявляют об ее отмене через мегафоны и призывают участников разойтись.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников «Русского марша» после того, как группа молодых людей в масках стали выкрикивать лозунги в мегафон.
«Интерфакс» не располагает комментарием правоохранительных органов.
Ранее глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил «Интерфаксу», что столичная мэрия согласовала две акции «Русский марш», запланированных националистами 4 ноября на