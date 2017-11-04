Организаторы объявили об отмене «Русского марша» в Москве

Источник: РИА "Новости"

Как передат корреспондент «Интерфакса», организаторы акции объявляют об ее отмене через мегафоны и призывают участников разойтись.

Они объявили также, что причиной отмены стал якобы запрет на пронос на данное мероприятие баннеров.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников «Русского марша» после того, как группа молодых людей в масках стали выкрикивать лозунги в мегафон.

«Интерфакс» не располагает комментарием правоохранительных органов.