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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Организаторы объявили об отмене «Русского марша» в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — Организаторы разрешенного националистического «Русского марша» на юго-востоке Москвы заявляют об отмене мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Как передат корреспондент «Интерфакса», организаторы акции объявляют об ее отмене через мегафоны и призывают участников разойтись.

Они объявили также, что причиной отмены стал якобы запрет на пронос на данное мероприятие баннеров.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников «Русского марша» после того, как группа молодых людей в масках стали выкрикивать лозунги в мегафон.

«Интерфакс» не располагает комментарием правоохранительных органов.

Ранее глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил «Интерфаксу», что столичная мэрия согласовала две акции «Русский марш», запланированных националистами 4 ноября на северо-западе и юго-востоке города. По его информации, акции в виде шествия с последующим митингом пройдут в двух точках Москвы — на северо-западе в районе станции метро «Октябрьское поле» и на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе.

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