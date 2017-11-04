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18:15 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров провел встречу с министром юстиции КНР Цзюнь Чжаном

4 ноября в администрации области состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова и министра юстиции КНР Цзюнь Чжана.

Источник: Reuters

Губернатор тепло приветствовал гостя, отметив, что на легендарной земле Сталинграда всегда рады приветствовать друзей.

«У нас выстраиваются хорошие добрые отношения с Китайской народной республикой во многом благодаря тому, что позиции наших лидеров — Президента РФ и вашего руководителя — одинакова, она направлена на стратегическое партнерство», — сказал Андрей Бочаров.

Волгоградский регион в очередной раз подтверждает статус международного центра народной дипломатии. Напомним, традиционные переговоры сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств — заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина и заместителя премьера Госсовета Китая господина Ван Яна состоялись в сентябре этого года именно в Волгограде.

Волгоградскую область и регионы Китая связывают тесные экономические, культурные, образовательные и гуманитарные отношения. Сотрудничество может быть продолжено по всем направлениям, отметили участники встречи.

Цзюнь Чжан поблагодарил волгоградскую сторону за организацию визита. «Россия и Китай помогают и поддерживают друг друга, совместно развивают различные сферы, и это имеет очень важное значение для стабильности мира», — подчеркнул Цзюнь Чжан. Он сообщил, что члены китайской делегации посетили достопримечательности Волгограда, среди которых Мамаев Курган, музей-панорама «Сталинградская битва», интерактивный музей «Россия — Моя история».

«От этого посещения у нас осталось очень глубокое впечатление. Волгоград никогда не забывал прошлого, не забывает свою историю. Это дает возможности для дальнейшего развития», — отметил министр юстиции КНР. Андрей Бочаров сообщил, что сейчас регион готовится к важному для всей страны событию — 75-летию начала контрнаступления по Сталинградом, а также празднованию Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года.

Губернатор Волгоградской области также обратил внимание участников встречи на то, что их визит совпал с государственным праздником — Днем народного единства. «Так же, как и Китай, Россия — это многонациональный народ. На территории Волгоградской области в мире и согласии проживает около 140 национальностей, в том числе представители КНР. Мы умеем дружить, общаться, развивать взаимоотношения», — сказал Андрей Бочаров.

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