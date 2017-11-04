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14:58 (мск), источник: РИА Новости

«Русский марш» начался на второй площадке в Москве

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Шествие «Русский марш» началось на площадке около станции метро «Октябрьское поле».

Источник: РИА Новости

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение 4 ноября «Русского марша» и сопутствующих митингов на двух площадках: около станции метро «Октябрьское поле» и на улице Перерва. Организатор «Русского марша» Иван Белецкий сообщил РИА Новости, что заявку подал оргкомитет Партии националистов, заявленное число участников акции — до 10 тысяч человек.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.

«Русский марш» также традиционно проводится 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.

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