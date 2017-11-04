Путину рассказали о запуске беспилотников на трассе Москва-Петербург
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По трассе
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По трассе
Ранее в субботу сообщалось, что глава государства побывал на выставке в Манеже «Россия, устремленная в будущее». По информации разработчиков проекта, в течение трех лет на 70-километровом участке трассы М11 в обход Вышнего Волочка планируется открыть полосу для перемещения транспортных средств в так называемой беспилотной колонне, только в первой машине которой будет находиться водитель.
Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения.
К 2025 в рамках «Национальной технологической инициативы» должна начаться коммерческая эксплуатация беспилотных транспортных средств, сообщили главе государства. После оснащения всей трассы
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