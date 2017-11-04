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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Путину рассказали о запуске беспилотников на трассе Москва-Петербург

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По трассе Москва-Петербург к 2025 году можно будет перемещаться с помощью беспилотных транспортных средств, об этом разработчики проекта развития беспилотного движения в России рассказали президенту страны Владимиру Путину на выставке «Россия, устремленная в будущее».

Источник: РИА Новости

Ранее в субботу сообщалось, что глава государства побывал на выставке в Манеже «Россия, устремленная в будущее». По информации разработчиков проекта, в течение трех лет на 70-километровом участке трассы М11 в обход Вышнего Волочка планируется открыть полосу для перемещения транспортных средств в так называемой беспилотной колонне, только в первой машине которой будет находиться водитель.

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Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения.

К 2025 в рамках «Национальной технологической инициативы» должна начаться коммерческая эксплуатация беспилотных транспортных средств, сообщили главе государства. После оснащения всей трассы Москва-Петербург (М11) необходимыми техническими средствами беспилотная полоса будет действовать на протяжении всей дороги.

В павильоне «Продукты питания» президенту показали сельскохозяйственные технологии будущего, в том числе дистанционную систему управления сельским хозяйством, позволяющую выращивать продукцию с заданными характеристиками.

Путину продемонстрировали устройство по очистке воды, разработанное воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус», устройство для улучшения качества растений и повышения их сопротивляемости, а также представили виртуальный магазин будущего, в котором можно будет выбрать и заказать продукты исключительно при помощи специальных очков.

На стенде «Энергетика» о своих разработках президенту рассказали ведущие российские компании топливно-энергетического комплекса, в частности, «Роснефть», «Росатом» и «Газпром». Путину представили новейшую отечественную буровую платформу, которая будет производиться на судостроительном комплексе «Звезда», макет Балтийского СПГ, где будет установлено исключительно отечественное оборудование, а также макет энергоблока N4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах (БН 800) — один из ключевых инновационных проектов «Росатома».

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