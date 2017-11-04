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16:37 (мск), источник: Газета.Ру

В «Лужниках» проходит митинг-концерт «Россия объединяет»

В московском спортивном комплексе «Лужники» проходит митинг-концерт «Россия объединяет», передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Организатором мероприятия выступила Общественная палата России.

Среди приглашенных звезд — Филипп Киркоров, группа «Любэ», Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Кристина Си, Елена Темникова, Джиган и многие другие.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Справка
Что празднуют россияне 4 ноябряРоссияне в 13-й раз отметят День народного единства.
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