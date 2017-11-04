Британка привезла мужу в Египет обезболивающее и попала под арест

Источник: Reuters

По информации издания, 33-летняя Лора Пламмер была задержана в египетском аэропорту в начале октября после того, как в ее чемодане обнаружили 290 таблеток трамадола и несколько таблеток напроксена, которые она везла для своего мужа, страдающего от болей в спине. После этого женщину заставили подписать 38-страничный документ на арабском и отправили в тюремную камеру, где она провела почти месяц еще с 25 женщинами.

Трамадол относится к психотропным опиоидным анальгетикам и часто используется вместо героина. В Британии препарат разрешен, однако в Египте он находится под запретом.

В результате Пламмер заподозрили в распространении наркотиков. Отмечается, что ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет, а один из адвокатов женщины не исключил, что она может быть приговорена и к смертной казни.