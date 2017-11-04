Британка привезла мужу в Египет обезболивающее и попала под арест
В Египте арестовали гражданку Великобритании, которая пыталась провезти в страну обезболивающие препараты для своего
В Египте арестовали гражданку Великобритании, которая пыталась провезти в страну обезболивающие препараты для своего
По информации издания, 33-летняя Лора Пламмер была задержана в египетском аэропорту в начале октября после того, как в ее чемодане обнаружили 290 таблеток трамадола и несколько таблеток напроксена, которые она везла для своего мужа, страдающего от болей в спине. После этого женщину заставили подписать 38-страничный документ на арабском и отправили в тюремную камеру, где она провела почти месяц еще с 25 женщинами.
В результате Пламмер заподозрили в распространении наркотиков. Отмечается, что ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет, а один из адвокатов женщины не исключил, что она может быть приговорена и к смертной казни.
Как заявили The Guardian в МИД Великобритании, власти держат ситуацию на контроле и оказывают поддержку Пламмер и ее семье.