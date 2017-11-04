Додон встретился с Папой Римским
Президент Молдовы Игорь Додон встретился с Папой Римским Франциском.
Президент Молдовы Игорь Додон встретился с Папой Римским Франциском.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в субботу встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском, о чем глава государства сообщил на свое странице в facebook.
«Отметил важность, которую придает Молдова сотрудничеству со Святым Престолом. Наша страна привержена целям развития межрелигиозного диалога, укрепления партнерства в социальной, образовательной, медицинской и иных сферах. Отметил особую роль Римского Папы в миротворческой деятельности, содействии справедливости и солидарности в мире. Выразил признательность Понтифику за участие в решении важных проблем современной жизни, содействие диалогу между цивилизациями и религиями», — написал Додон.
Он подчеркнул в ходе встречи, что Конституция Республики Молдова гарантирует свободу совести и вероисповедания, но при этом народ Молдовы привержен христианским ценностям.
«Дал положительную оценку сотрудничеству между Православной и Католической церквями, которое успешно развивается в последние годы. Упомянул в этой связи Гаванскую встречу между Римским Папой и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Выразил надежду на то, что возобновление прямого диалога между предстоятелями двух Церквей укрепит дело мира и будет способствовать защите основополагающих христианских ценностей, и особенно защите христиан в регионах, где наблюдаются случаи их преследования и дискриминации», — написал Додон.
Во время разговора с римским понтификом президент упомянул успешную деятельность Католической церкви в Молдове.
«Наряду с другими религиозными объединениями,
В ходе нынешнего визита Додон также встретится в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой, другими официальными лицами, а также с представителями молдавской диаспоры на Апеннинах.