Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Эксперты США заявили, что многие хотят приобрести “Буратино” РФ
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Убийство в кукольном домике
17:21 (мск), источник: Tengrinews

Омурбек Бабанов обратился к кыргызстанцам после обвинений Генпрокуратуры

Кандидат в президенты, лидер парламентской фракции «Республика-Ата Журт» Омурбек Бабанов обратился к соотечественникам после информации о том, что Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила против него дело, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сегодня все мы стали свидетелями произвола со стороны правоохранительных органов, которые возбудили абсолютно надуманное, политическое уголовное дело в отношении меня. Все это шито белыми нитками, и это известно каждому из нас. К сожалению, мне так и не дали возможность реализовать реформы, которые бы не позволяли такой произвол. Власть имущие не могут понять, что не Бабанов источник всех проблем. От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся. Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Рано или поздно, правда будет выйдет наружу. Я все еще надеюсь на мудрость властей и думаю, что это все признают ошибкой. Власть должна заниматься не пустой политикой, а реформами во благо народа. Прошу власти задуматься, ведь любая несправедливость в конечном счете выйдет в свет, не совершайте ошибок прошлых лет. Будьте объективными, иначе в стране установится автократия, от которой мы так много лет стремились уйти!», — говорится в тексте обращения Бабанова.

Отметим, согласно данным kaktus.media, Омурбек Бабанов в данное время находится в России, куда он отправился на лечение.

Напомним, ранее Генпрокуратура Кыргызстана опубликовала информацию о том, что в отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды согласно Уголовному кодексу Кыргызстана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В семье Антонио Бандераса случилась трагедия
Путин заявил о неприятии россиянами давления извне
Минобороны сообщило об авиационном ударе по позициям ИГ
ФАС анонсировала дату возобновления продажи билетов в плацкарт
Китай спустил крупнейшее в Азии судно для создания островов
Российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Китае
Завершено строительство российской части «Турецкого потока»
Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
Спорт
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап "Гран-при", взлетев в произвольной программе с четвертого на первое место
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь