Омурбек Бабанов обратился к кыргызстанцам после обвинений Генпрокуратуры

«Сегодня все мы стали свидетелями произвола со стороны правоохранительных органов, которые возбудили абсолютно надуманное, политическое уголовное дело в отношении меня. Все это шито белыми нитками, и это известно каждому из нас. К сожалению, мне так и не дали возможность реализовать реформы, которые бы не позволяли такой произвол. Власть имущие не могут понять, что не Бабанов источник всех проблем. От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся. Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Рано или поздно, правда будет выйдет наружу. Я все еще надеюсь на мудрость властей и думаю, что это все признают ошибкой. Власть должна заниматься не пустой политикой, а реформами во благо народа. Прошу власти задуматься, ведь любая несправедливость в конечном счете выйдет в свет, не совершайте ошибок прошлых лет. Будьте объективными, иначе в стране установится автократия, от которой мы так много лет стремились уйти!», — говорится в тексте обращения Бабанова.