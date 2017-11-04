Минобороны сообщило о групповом авиационном ударе по позициям ИГ

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Министерство обороны, групповой удар по позициям группировки «Исламское государство» (запрещенной в России террористической организации) в районе сирийского города Абу-Кемаль совершили дальние бомбардировщики Ту-22 М3. Целями для них были как командные пункты боевиков, так и склады вооружений и боеприпасов.

В Минобороны сообщили, что по данным объективного контроля все назначенные объекты были поражены, а самолеты после выполнения задания вернулись на аэродромы базирования.

В военном ведомстве уточнили, что Ту-22 М3 взлетели с территории России и перед атакой боевиков совершили перелет над территорией Ирака. «Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома “Хмеймим”», — говорится в сообщении.

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Накануне удар по позициям ИГ в районе Абу-Кемаля совершили не только дальние бомбардировщики, но и подводная лодка «Колпино». С нее были выпущены крылатые ракеты, поразившие цели в Сирии. В Министерстве обороны результаты операции назвали «сокрушительным уроном группировке боевиков ИГ».

Как отметили в военном ведомстве, действия ВКС России позволили развернуть активные наступательные действия отрядам правительственной армии Сирии.