Минобороны сообщило о групповом авиационном ударе по позициям ИГ
Министерство обороны России сообщило о новом ударе по позициям боевиков в Сирии, которые нанесли дальние бомбардировщики. В военном ведомстве сообщили об уничтожении всех целей.
Министерство обороны России сообщило о новом ударе по позициям боевиков в Сирии, которые нанесли дальние бомбардировщики. В военном ведомстве сообщили об уничтожении всех целей.
Как сообщает Министерство обороны, групповой удар по позициям группировки «Исламское государство» (запрещенной в России террористической организации) в районе сирийского города
В военном ведомстве уточнили, что Ту-22 М3 взлетели с территории России и перед атакой боевиков совершили перелет над территорией Ирака. «Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома “Хмеймим”», — говорится в сообщении.
Накануне удар по позициям ИГ в районе
Как отметили в военном ведомстве, действия ВКС России позволили развернуть активные наступательные действия отрядам правительственной армии Сирии.