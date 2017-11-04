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20:19 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ливанский премьер Харири ушел в отставку, опасаясь за жизнь

Премьер-министр Ливана Саад Харири неожиданно ушел в отставку, заявив в телеобращении, что делает это из опасений за свою жизнь. Отец политика Рафик Харири в 2005 году стал жертвой покушения.

Источник: AFP 2017

«Я ощущаю, что против меня зреет заговор. Мы живем в атмосфере, похожей на ту, что предшествовала гибели мученика Рафика Харири», — сказал он, возложив вину на поддерживаемое Ираном шиитское движение «Хезболла».

Отец политика Рафик Харири, также возглавлявший правительство Ливана, погиб от взрыва заминированного автомобиля в 2005 году.

Саад Харири был премьером в 2009—2011 годах и вновь вернулся на этот пост в ноябре прошлого года, пообещав «новую эру для Ливана» после двух лет политической нестабильности.

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По словам Харири, Иран «сеет страх и разрушение» в соседних странах, в том числе в Ливане.

Поддерживаемая Тегераном «Хезболла» воюет в Сирии на стороне Башара Асада.

Харири выступил со своим заявлением, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Неизвестно, намерен ли он возвращаться на родину.

В последнее время он несколько раз ездил в Саудовскую Аравию, являющуюся главным региональным оппонентом Ирана.

Семья Харири на протяжении многих лет известна своей опорой на Саудовскую Аравию и противостоянием «Хезболле», с которой их суннитское ополчение неоднократно вступало в бой на улицах Бейрута.

По мнению редактора Всемирной службы Би-би-си по арабским делам Себастьяна Ашера, уход Харири сулит Ливану новый виток нестабильности.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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