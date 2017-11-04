Ливанский премьер Харири ушел в отставку, опасаясь за жизнь

«Я ощущаю, что против меня зреет заговор. Мы живем в атмосфере, похожей на ту, что предшествовала гибели мученика Рафика Харири», — сказал он, возложив вину на поддерживаемое Ираном шиитское движение «Хезболла».
Саад Харири был премьером в 2009—2011 годах и вновь вернулся на этот пост в ноябре прошлого года, пообещав «новую эру для Ливана» после двух лет политической нестабильности.
По словам Харири, Иран «сеет страх и разрушение» в соседних странах, в том числе в Ливане.
Поддерживаемая Тегераном «Хезболла» воюет в Сирии на стороне Башара Асада.
Харири выступил со своим заявлением, находясь в столице Саудовской Аравии
В последнее время он несколько раз ездил в Саудовскую Аравию, являющуюся главным региональным оппонентом Ирана.
Семья Харири на протяжении многих лет известна своей опорой на Саудовскую Аравию и противостоянием «Хезболле», с которой их суннитское ополчение неоднократно вступало в бой на улицах Бейрута.
По мнению редактора Всемирной службы