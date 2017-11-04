Парламентская делегация Узбекистана посетила США

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, визит делегации Узбекистана в США организован совместно с центром лидерства «Открытый мир» при Библиотеке Конгресса.

Законодатели провели серию встреч на Капитолийском холме. Организованы переговоры с председателем Хельсинской комиссии, сенатором Роджером Уикером, старшим членом Комитета по иностранным делам Элиотом Энджелом, ведущими конгрессменами Францисом Руни, Джеффом Фортенберри, Дэвидом Прайсом, Джимом Макговерном, Робертом Адерхольтом.

Читайте также Делегация ЕБРР посетит Узбекистан

Делегация Узбекистана обменялись мнениями со старшими стафферами исполнительного аппарата комитетов по международным отношениям и ассигнованиям Сената США, а также экспертами Исследовательской службы Конгресса.

По информации Посольства Узбекистана в США, на встречах интерес американских законодателей вызвал ход преобразований и реформ в нашей стране, которые стали результатом реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017—2021 годах.

Отдельное внимание уделялось обсуждению мер, направленных на укрепление в республике роли парламента в качестве независимой ветви государственной власти. Отмечено, что сегодня Олий Мажлису переданы широкие контрольные полномочия за деятельностью правительственных структур, налажена практика организации парламентских слушаний по злободневным вопросам внутренней и внешней политики, депутаты и сенаторы значительно активизировали свою работу в регионах страны для непосредственного участия в решении проблем избирателей на местах.

Американская сторона информирована о приоритетных направлениях внешней политики Узбекистана, поступательном курсе Ташкента на развитие сотрудничества с соседними странами, что позволило сформировать совершенно новую политическую атмосферу в регионе Центральная Азия.

Конгрессмены, сенаторы и их стафферы ознакомлены с итогами сентябрьского визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США, достигнутыми договоренностями в рамках узбекско-американского бизнес-форума, на котором подписано контрактов на сумму более $2,6 млрд.

Представители Конгресса дали высокую оценку достигнутым Узбекистаном результатам за короткий период времени после прошлогодних президентских выборов. Достигнута договоренность принять дополнительные меры по углублению межпарламентских связей, в частности путем организации взаимных визитов законодателей и сотрудников парламентов двух стран.