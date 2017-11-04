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23:11 (мск), источник: Uzdaily.uz

Парламентская делегация Узбекистана посетила США

Парламентская делегация Узбекистана в составе членов Сената и депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса с 1 по 3 ноября 2017 года посетила Вашингтон (США).

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, визит делегации Узбекистана в США организован совместно с центром лидерства «Открытый мир» при Библиотеке Конгресса.

Законодатели провели серию встреч на Капитолийском холме. Организованы переговоры с председателем Хельсинской комиссии, сенатором Роджером Уикером, старшим членом Комитета по иностранным делам Элиотом Энджелом, ведущими конгрессменами Францисом Руни, Джеффом Фортенберри, Дэвидом Прайсом, Джимом Макговерном, Робертом Адерхольтом.

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Делегация Узбекистана обменялись мнениями со старшими стафферами исполнительного аппарата комитетов по международным отношениям и ассигнованиям Сената США, а также экспертами Исследовательской службы Конгресса.

По информации Посольства Узбекистана в США, на встречах интерес американских законодателей вызвал ход преобразований и реформ в нашей стране, которые стали результатом реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017—2021 годах.

Отдельное внимание уделялось обсуждению мер, направленных на укрепление в республике роли парламента в качестве независимой ветви государственной власти. Отмечено, что сегодня Олий Мажлису переданы широкие контрольные полномочия за деятельностью правительственных структур, налажена практика организации парламентских слушаний по злободневным вопросам внутренней и внешней политики, депутаты и сенаторы значительно активизировали свою работу в регионах страны для непосредственного участия в решении проблем избирателей на местах.

Американская сторона информирована о приоритетных направлениях внешней политики Узбекистана, поступательном курсе Ташкента на развитие сотрудничества с соседними странами, что позволило сформировать совершенно новую политическую атмосферу в регионе Центральная Азия.

Конгрессмены, сенаторы и их стафферы ознакомлены с итогами сентябрьского визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США, достигнутыми договоренностями в рамках узбекско-американского бизнес-форума, на котором подписано контрактов на сумму более $2,6 млрд.

Представители Конгресса дали высокую оценку достигнутым Узбекистаном результатам за короткий период времени после прошлогодних президентских выборов. Достигнута договоренность принять дополнительные меры по углублению межпарламентских связей, в частности путем организации взаимных визитов законодателей и сотрудников парламентов двух стран.

Делегация Олий Мажлиса Узбекистана посетила регионы США для обсуждения путей развития сотрудничества на уровне штатов.

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