Белый дом ответил на критику Бушей в адрес Трампа

Об этом говорится в материале, размещенном в субботу на сайте телеканала CNN.
Ранее он опубликовал интервью с историком Марком Апдегроувом — автором книги «Последние республиканцы», написанной на основе бесед с Бушами. Апдегроув отмечает, что во время президентской гонки в США в 2016 году старший и младший Буши крайне негативно отзывались о Трампе, подчеркивали, что он не подходит для должности президента. Кроме того, они сообщили, что не стали голосовать за Трампа на выборах.
«Если один кандидат в президенты может расколоть политическую партию, то это много говорит о том, насколько прочное наследие в действительности оставили два последних президента от нее. И это начинается с войны в Ираке — одной из крупнейших ошибок во внешней политике за всю историю Америки», — приводит CNN комментарий Белого дома на этот счет. Трамп представляет Республиканскую партию. Старший и младший Буши были двумя последними
Книга «Последние республиканцы», как ожидается, поступит в продажу в США 14 ноября. Официальные представители обоих Бушей подтвердили, что бывшие американские лидеры беседовали с Апдергроувом.
В президентской гонке 2016 года в США одним из соперников Трампа был бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш — другой сын Джорджа Буша — старшего. В ноябре 2016 года Трамп заявил, что получил поздравления с победой на выборах от ряда республиканцев, которые до этого отказывались его поддержать. В их числе он назвал Буша — старшего и двух его сыновей.