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23:22 (мск), источник: ТАСС

Белый дом ответил на критику Бушей в адрес Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Представитель Белого дома в ответ на критику в адрес американского лидера Дональда Трампа со стороны экс-президентов США Джорджа Буша и Джорджа Буша — младшего раскритиковал их политическое наследие и заявил, что война в Ираке была одной из крупнейших ошибок в американской истории.

Источник: Reuters

Об этом говорится в материале, размещенном в субботу на сайте телеканала CNN.

Ранее он опубликовал интервью с историком Марком Апдегроувом — автором книги «Последние республиканцы», написанной на основе бесед с Бушами. Апдегроув отмечает, что во время президентской гонки в США в 2016 году старший и младший Буши крайне негативно отзывались о Трампе, подчеркивали, что он не подходит для должности президента. Кроме того, они сообщили, что не стали голосовать за Трампа на выборах.

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«Если один кандидат в президенты может расколоть политическую партию, то это много говорит о том, насколько прочное наследие в действительности оставили два последних президента от нее. И это начинается с войны в Ираке — одной из крупнейших ошибок во внешней политике за всю историю Америки», — приводит CNN комментарий Белого дома на этот счет. Трамп представляет Республиканскую партию. Старший и младший Буши были двумя последними президентами-республиканцами до Трампа.

Книга «Последние республиканцы», как ожидается, поступит в продажу в США 14 ноября. Официальные представители обоих Бушей подтвердили, что бывшие американские лидеры беседовали с Апдергроувом.

В президентской гонке 2016 года в США одним из соперников Трампа был бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш — другой сын Джорджа Буша — старшего. В ноябре 2016 года Трамп заявил, что получил поздравления с победой на выборах от ряда республиканцев, которые до этого отказывались его поддержать. В их числе он назвал Буша — старшего и двух его сыновей.

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