Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана

Объявив об уходе со своего поста, Харири рассказал, что на него готовилось покушение, а также обвинил Иран в стремлении взять под свой контроль Ливан и попытках дестабилизировать арабский регион.
«Отставка
«Это агрессия ставит под угрозу не только Израиль, но и весь Ближний Восток. Международное сообщество должно объединиться и противостоять ей», — сказал глава правительства.
Израильские власти говорят, что Иран сумел утвердиться в Ливане с помощью патронируемого им движения местных шиитов Хезболлах и сейчас пытается добиться того же в Сирии, где его силы воюют на стороне президента Башара Асада.