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01:20 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отставку своего ливанского коллеги Саада Харири сигналом международному сообществу о необходимости принять меры против «иранской агрессии» на Ближнем Востоке.

Источник: AP 2017

Объявив об уходе со своего поста, Харири рассказал, что на него готовилось покушение, а также обвинил Иран в стремлении взять под свой контроль Ливан и попытках дестабилизировать арабский регион.

«Отставка премьер-министра Ливана Харири и его заявление — это побудительный сигнал международному сообществу принять меры против иранской агрессии», — процитировала Нетаньяху его пресс-служба.

«Это агрессия ставит под угрозу не только Израиль, но и весь Ближний Восток. Международное сообщество должно объединиться и противостоять ей», — сказал глава правительства.

Израильские власти говорят, что Иран сумел утвердиться в Ливане с помощью патронируемого им движения местных шиитов Хезболлах и сейчас пытается добиться того же в Сирии, где его силы воюют на стороне президента Башара Асада.

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