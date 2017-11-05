Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана

Источник: AP 2017

Объявив об уходе со своего поста, Харири рассказал, что на него готовилось покушение, а также обвинил Иран в стремлении взять под свой контроль Ливан и попытках дестабилизировать арабский регион.

«Отставка премьер-министра Ливана Харири и его заявление — это побудительный сигнал международному сообществу принять меры против иранской агрессии», — процитировала Нетаньяху его пресс-служба.

«Это агрессия ставит под угрозу не только Израиль, но и весь Ближний Восток. Международное сообщество должно объединиться и противостоять ей», — сказал глава правительства.