Режим электронной визы распространят на весь Дальний Восток

Упрощенный режим электронной визы в ближайшее время будет распространен на весь российский Дальний Восток. Это облегчит иностранным инвесторам ведение бизнеса в регионе.

«Президент России Владимир Путин поручил принять закон, который бы распространил режим электронной визы не только на Владивосток, но и на все без исключения международные дальневосточные аэропорты. Это значит, что иностранные, в том числе китайские, граждане смогут прилететь по этой упрощенной схеме во все девять регионов Дальнего Востока», — сообщил корреспонденту ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам министра, глава государства также поручил принять законопроект, гарантирующий неизменность условий осуществления капиталовложений и ведения бизнеса.

Как сообщил Александр Галушка, уже более четырёх тысяч иностранцев получили электронную визу для посещения Приморского края через Свободный порт Владивосток, из них примерно половина — граждане КНР. Он напомнил, что упрощенный механизм довольно прост: любой желающий может из дома заполнить анкету на сайте российского МИД и в течение четырех суток получить ответ. После чего он может купить билет и посещает РФ на срок до восьми дней. «Фактически визу можно получить за 20 минут», — подчеркнул Галушка.