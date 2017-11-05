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05:14 (мск), источник: РИА Новости

Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего азиатского турне.

Источник: РИА Новости

«Я думаю, это ожидается, что мы с ним встретимся. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться с другими лидерами», — сказал Трамп на борту самолета по пути в Токио сопровождающим его журналистам.

Стенограмма его брифинга в Вашингтоне распространена по специальной рассылке для журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.

В интервью телеканалу Fox News Трамп ранее подчеркнул, что считает возможные переговоры с российским лидером важными. В первую очередь, потому что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Кроме того, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

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3 ноября© Ньюстюб
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