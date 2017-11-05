Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР

Источник: РИА Новости

«Я думаю, это ожидается, что мы с ним встретимся. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться с другими лидерами», — сказал Трамп на борту самолета по пути в Токио сопровождающим его журналистам.

Стенограмма его брифинга в Вашингтоне распространена по специальной рассылке для журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.