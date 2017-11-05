СМИ: Трамп заявил, что Япония должна была сбить ракеты КНДР

По данным агентства, американский лидер неоднократно за последние месяцы выражал недоумение по поводу решения Токио не сбивать северокорейские ракеты в ходе встреч или телефонных бесед с коллегами из Юго-Восточной Азии.

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«Почему не сбить ракеты, пролетающие над территорией страны? Это же страна самураев. Я не понимаю этого», — передал источник агентства слова Дональда Трампа.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.