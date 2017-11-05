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06:18 (мск), источник: РИА Новости

Посол России рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа

ЧИКАГО, 5 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе возможной встречи во Вьетнаме на полях саммита АТЭС могут обсудить борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР, заявил журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА Новости

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.

«Я считаю, что контакты между лидерами они всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения», — сказал Антонов.

По его словам, не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что главная проблема — это борьба с международным терроризмом.

«Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить», — отметил российский посол.

Он также напомнил об инициативе РФ по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи. «Я думаю, что и этот вопрос можно было бы обсудить. Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР», — заявил Антонов.

«Дело мира только бы выиграло, если бы два лидера встретились и поговорили бы об актуальных проблемах… Ожидания, конечно же, позитивные, если будет принято решение с обеих сторон», — резюмировал он.

В интервью телеканалу Fox News Трамп ранее подчеркнул, что считает возможные переговоры с российским лидером важными. В первую очередь, потому что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Кроме того, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

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