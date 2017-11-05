Посол России рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа

Источник: РИА Новости

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.

«Я считаю, что контакты между лидерами они всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения», — сказал Антонов.

По его словам, не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что главная проблема — это борьба с международным терроризмом.

«Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить», — отметил российский посол.

Он также напомнил об инициативе РФ по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи. «Я думаю, что и этот вопрос можно было бы обсудить. Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР», — заявил Антонов.

«Дело мира только бы выиграло, если бы два лидера встретились и поговорили бы об актуальных проблемах… Ожидания, конечно же, позитивные, если будет принято решение с обеих сторон», — резюмировал он.