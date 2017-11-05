Трамп назвал американцев «самыми бесстрашными воинами в мире»

Трамп в воскресенье прибыл на американскую базу «Йокота» недалеко от Токио, трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

Перед выступлением командующий американскими ВС в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес вручил Дональду Трампу куртку пилота, отметив, что президент США «выглядит великолепно в своем костюме, но ему чего-то не хватает». В ответ Трамп спросил у собравшихся перед трибуной американских военных, стоит ли ему надеть эту куртку. Его вопрос был встречен ликованием.

В ходе своего выступления американский лидер неоднократно благодарил военнослужащих США за их службу, подчеркивал важность базы «Йокота» для японо-американского сотрудничества и для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире, а также выказывал свое почтение японскому народу.

«Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира», — заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что страна «никогда не преклонится, не уступит и не будет колебаться для защиты своего народа, своей свободы». «Ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость США. Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?» — добавил Трамп.

Трамп прибыл с визитом в Японию в рамках азиатского турне. Как ожидается, в воскресенье американский президент проведет рабочей обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, после чего сыграет с ним в гольф в Кавагоэ (префектура Сайтама). К лидерам двух стран присоединится известный японский гольфист Хидэки Мацуяма. В понедельник Трампа примет императорская чета Японии, состоится японо-американский саммит, а затем пройдет встреча Трампа и Абэ с семьями японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.