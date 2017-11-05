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06:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Дональд Трамп начал свое азиатское турне с Японии

Дональд Трамп прибыл в Японию в рамках 12-дневного азиатского турне. Это будет самая длинная поездка по Азии президента США за последние 25 лет.

Источник: AFP 2017

Турне проходит в период высокой напряженности в отношениях с Северной Кореей. Ожидается, что Трамп поддержит Южную Кореею и Японию и призовет Китай занять более жесткую позицию в отношениях с Пхеньяном.

В самолете президент США заявил журналистам, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время поездки. «Я думаю, планируется встреча с Путиным. Мы хотим от Путина помощи по Северной Корее», — пояснил он.

Президент Трамп прибыл на американскую военную базу Йокота к западу от Токио в воскресенье утром. Выступая перед американскими военными, он заявил: «Никто, ни один диктатор, ни один режим.. не должны недооценивать решимость американцев».

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Позже в воскресенье Трамп должен встретиться с премьер-министром Синдзо Абэ за обедом, а затем лидеры двух стран намерены сыграть в гольф.

На пути в Японию президент сделал остановку в американском штате Гавайи и посетил мемориал в Перл-Харборе. В результате нападения Японии на эту американскую военно-морскую базу в 1941 году было убито более 2 тысяч моряков.

Трамп ранее резко высказывался в адрес Северной Кореи из-за активизации ракетных и ядерных испытаний, проводимых КНДР. Однако, как сообщили ранее на этой неделе помощники президента, он не будет посещать демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом.

Зато он посетит военный комплекс США Кэмп-Хамфрис к югу от Сеула.

Во Вьетнаме Трамп примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге, а также совершит официальный визит в Ханой.

В финале турне президент США должен был принять участие в саммите с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Филиппин, Маниле, 13 ноября, однако поездка была продлена на один день, чтобы Трамп мог также попасть на саммит стран Восточной Азии.

Последним американским президентом, который совершил подобный марафон по региону, был Джордж Буш-старший, его турне состоялось в конце 1991 года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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