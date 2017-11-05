Дональд Трамп начал свое азиатское турне с Японии
Дональд Трамп прибыл в Японию в рамках 12-дневного азиатского турне. Это будет самая длинная поездка по Азии президента США за последние 25 лет.
Дональд Трамп прибыл в Японию в рамках 12-дневного азиатского турне. Это будет самая длинная поездка по Азии президента США за последние 25 лет.
Турне проходит в период высокой напряженности в отношениях с Северной Кореей. Ожидается, что Трамп поддержит Южную Кореею и Японию и призовет Китай занять более жесткую позицию в отношениях с Пхеньяном.
В самолете президент США заявил журналистам, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время поездки. «Я думаю, планируется встреча с Путиным. Мы хотим от Путина помощи по Северной Корее», — пояснил он.
Президент Трамп прибыл на американскую военную базу Йокота к западу от Токио в воскресенье утром. Выступая перед американскими военными, он заявил: «Никто, ни один диктатор, ни один режим.. не должны недооценивать решимость американцев».
Позже в воскресенье Трамп должен встретиться с
На пути в Японию президент сделал остановку в американском штате Гавайи и посетил мемориал в
Трамп ранее резко высказывался в адрес Северной Кореи
Зато он посетит военный комплекс США
Во Вьетнаме Трамп примет участие в саммите
В финале турне президент США должен был принять участие в саммите с лидерами Ассоциации государств
Последним американским президентом, который совершил подобный марафон по региону, был Джордж