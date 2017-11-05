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07:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстан стал соавтором документа о защите медиков в вооруженных конфликтах

12 государств, в числе которых Казахстан, подписали декларацию с предложениями по активизации защиты медицинского и гуманитарного персонала, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

12 государств, в числе которых Казахстан, подписали декларацию с предложениями по активизации защиты медицинского и гуманитарного персонала, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщает пресc-служба МИД РК, документ подписан 31 октября в Нью-Йорке в рамках мероприятия министерского уровня на полях Совета Безопасности ООН.

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По данным ООН, в 2016 году в зонах конфликтов погибли 372 медицинских и гуманитарных работника.

«В современных конфликтах некоторые воюющие стороны, в том числе террористические группы, все чаще используют преднамеренные нападения на гражданское население, гуманитарный и медицинский персонал, разрушают больницы в качестве тактики ведения войны», — пояснили выступающие эксперты.

Казахстан на мероприятии представил постпред страны при Африканском Союзе Ерлик Али.

«Казахстан в рамках своего членства в главном органе ООН, ответственном за поддержание международного мира и безопасности, уделяет большое внимание и всячески поддерживает международные усилия по защите в зонах военных действий врачей и гуманитарных работников, «рискующих собственными жизнями ради сохранения жизни других», — подчеркнул дипломат.

По завершении встречи 12 государств — Казахстан, Франция, Италия, Швеция, Япония, Сенегал, Уругвай, Нидерланды, Перу, Испания, Канада и Швейцария — подписали политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры. Также документ призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.

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