Казахстан стал соавтором документа о защите медиков в вооруженных конфликтах
12 государств, в числе которых Казахстан, подписали декларацию с предложениями по активизации защиты медицинского и гуманитарного персонала, передает ИА «NewTimes.kz».
12 государств, в числе которых Казахстан, подписали декларацию с предложениями по активизации защиты медицинского и гуманитарного персонала, передает ИА «NewTimes.kz».
12 государств, в числе которых Казахстан, подписали декларацию с предложениями по активизации защиты медицинского и гуманитарного персонала, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщает
По данным ООН, в 2016 году в зонах конфликтов погибли 372 медицинских и гуманитарных работника.
«В современных конфликтах некоторые воюющие стороны, в том числе террористические группы, все чаще используют преднамеренные нападения на гражданское население, гуманитарный и медицинский персонал, разрушают больницы в качестве тактики ведения войны», — пояснили выступающие эксперты.
Казахстан на мероприятии представил постпред страны при Африканском Союзе Ерлик Али.
«Казахстан в рамках своего членства в главном органе ООН, ответственном за поддержание международного мира и безопасности, уделяет большое внимание и всячески поддерживает международные усилия по защите в зонах военных действий врачей и гуманитарных работников, «рискующих собственными жизнями ради сохранения жизни других», — подчеркнул дипломат.
По завершении встречи 12 государств — Казахстан, Франция, Италия, Швеция, Япония, Сенегал, Уругвай, Нидерланды, Перу, Испания, Канада и Швейцария — подписали политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры. Также документ призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.