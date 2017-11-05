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09:10 (мск), источник: UzReport.news

Парламентская делегация Узбекистана провела ряд встреч в Вашингтоне

Визит узбекских парламентариев в США организован совместно с центром лидерства «Открытый мир» при Библиотеке Конгресса.

Источник: UzReport.news

1−3 ноября в столице США г. Вашингтоне находилась парламентская делегация республики в составе членов Сената и депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. Визит узбекских парламентариев в США организован совместно с центром лидерства «Открытый мир» при Библиотеке Конгресса.

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Законодатели провели серию встреч на Капитолийском холме. Организованы переговоры с председателем Хельсинской комиссии, сенатором Роджером Уикером, старшим членом Комитета по иностранным делам Элиотом Энджелом, ведущими конгрессменами Францисом Руни, Джеффом Фортенберри, Дэвидом Прайсом, Джимом Макговерном, Робертом Адерхольтом. Состоялся конструктивный обмен мнениями со старшими стафферами исполнительного аппарата комитетов по международным отношениям и ассигнованиям Сената США, а также экспертами Исследовательской службы Конгресса.

До представителей законодательной власти США доведено о последних преобразованиях и реформах в Узбекистане, которые стали результатом реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 гг.
Отельное внимание уделено обсуждению мер, направленных на укрепление в республике роли парламента в качестве независимой ветви государственной власти. Отмечено, что сегодня Олий Мажлису переданы широкие контрольные полномочия за деятельностью правительственных структур, налажена практика организации парламентских слушаний по злободневным вопросам внутренней и внешней политики, депутаты и сенаторы значительно активизировали свою работу в регионах страны для непосредственного участия в решении проблем избирателей на местах.

Американская сторона информирована о приоритетных направлениях внешней политики Узбекистана. Доведено о поступательном курсе Ташкента по развитию сотрудничества с соседними странами, что позволило сформировать совершенно новую политическую атмосферу в регионе Центральная Азия.

Подчеркнута заинтересованность республики в дальнейшем углублении взаимодействия с развитыми государствами Запада, и т. ч. с Соединенными Штатами. Конгрессмены, сенаторы и их стафферы ознакомлены с итогами сентябрьского визита Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в США, достигнутыми договоренностями узбекско-американского бизнес-форума, на котором подписано контрактов на сумму более $2,6 млрд.

Представители Конгресса дали высокую оценку достигнутым Узбекистаном результатам за короткий период времени после прошлогодних президентских выборов. Конгрессмены и сенаторы выразили готовность подержать республику в реализации реформ, направленных на укрепление экономики и улучшение благосостояния людей. Достигнута договоренность принять дополнительные меры по углублению межпарламентских связей, в частности, путем организации взаимных визитов законодателей и сотрудников парламентов двух стран.

Пребывание делегации Олий Мажлиса Узбекистана в США продолжается. В программе визита посещение других регионов страны для обсуждения путей развития сотрудничества со штатами США.

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 Парламентская делегация Узбекистана провела ряд встреч в Вашингтоне
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