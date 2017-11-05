Посол России в США рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа
Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время встречи на полях саммита
Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время встречи на полях саммита
Антонов считает, что лидеры двух стран также могут обсудить, «как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно, когда начнется политический процесс, как его ускорить».
По словам посла, на встрече Трампа и Путина также может подняться тема встречи различных групп сирийской оппозиции. «Ну, и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР», — подчеркнул дипломат.
«Я считаю, что контакты между лидерами всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может быть очень широкая повестка дня для обсуждения», — добавил Антонов. По его словам, ожидания по грядущей встрече двух лидеров «позитивные».
Ранее Трамп выразил надежду на встречу с Путиным на полях саммита АТЭС, который пройдет с 6 по 11 ноября во вьетнамском Дананге. Он отметил, что США требуется помощь России в решении конфликта на Корейском полуострове.
Во время интервью на телеканале Fox News 3 ноября президент США подчеркнул важность грядущей встречи со своим российским коллегой.