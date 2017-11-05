Новый губернатор Бурков заинтересовался хозяевами земель в центре Омска

В День народного единства, 4 ноября, врио губернатора Александр Бурков и врио мэра Сергей Фролов устроили прогулку по Любинскому проспекту, улице Чокана Валиханова, набережным Оми и Иртыша. Как рассказывает правительственный портал «Омская губерния», временные главы города и области обсуждали перспективы благоустройства культурно-исторической части мегаполиса.

Бурков поручил Фролову подготовить информацию о собственниках земельных участков на этой территории. Это поможет исключить конфликты с частниками ещё на стадии разработки проектов по облагораживанию центра.