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10:34 (мск), источник: Om1.ru

Новый губернатор Бурков заинтересовался хозяевами земель в центре Омска

Без этой информации невозможно начать новые проекты по благоустройству исторического центра города.

Источник: РИА "Новости"

В День народного единства, 4 ноября, врио губернатора Александр Бурков и врио мэра Сергей Фролов устроили прогулку по Любинскому проспекту, улице Чокана Валиханова, набережным Оми и Иртыша. Как рассказывает правительственный портал «Омская губерния», временные главы города и области обсуждали перспективы благоустройства культурно-исторической части мегаполиса.

Бурков поручил Фролову подготовить информацию о собственниках земельных участков на этой территории. Это поможет исключить конфликты с частниками ещё на стадии разработки проектов по облагораживанию центра.

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