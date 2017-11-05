СМИ: Германия может выделить 400 миллионов евро на закупку спутников-шпионов
Комитет немецкого Бундестага по бюджету одобрил выделение 400 миллионов евро на закупку трех
Комитет немецкого Бундестага по бюджету одобрил выделение 400 миллионов евро на закупку трех
Эту информацию передает ТАСС со ссылкой на СМИ редакционной группы RND.
Сообщается, что в течение месяца будет определена компания, которая получит заказ. На сегодня имеются два варианта — от Airbus и от немецкой
Необходимость покупки
Немецкие власти подчеркивают, что в условиях современного мира разведка не может зависеть от третьих сторон и должна полагаться на свои технические мощности.
Сроки поставок не раскрываются.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.