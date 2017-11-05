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12:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

СМИ: Германия может выделить 400 миллионов евро на закупку спутников-шпионов

Комитет немецкого Бундестага по бюджету одобрил выделение 400 миллионов евро на закупку трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы.

Эту информацию передает ТАСС со ссылкой на СМИ редакционной группы RND.

Сообщается, что в течение месяца будет определена компания, которая получит заказ. На сегодня имеются два варианта — от Airbus и от немецкой ракетно-космической корпорации OHB.

Необходимость покупки спутников-шпионов объясняется тем, что немецкая разведка должна быть в состоянии быстро и самостоятельно получать информацию для составления независимых и актуальных ситуативных отчетов.

Немецкие власти подчеркивают, что в условиях современного мира разведка не может зависеть от третьих сторон и должна полагаться на свои технические мощности.

Сроки поставок не раскрываются.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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