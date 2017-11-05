Путин поручил провести переговоры с Узбекистаном по контролю поставок в сфере ВТС

Источник: Podrobno.uz

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

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«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между РФ и Республикой Узбекистан о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между РФ и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 год» — говорится в документе.

По завершении переговоров правительству РФ поручено принять решение о подписании данного соглашения.

Договор о развитии ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Он определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, установления благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.