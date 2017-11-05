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14:53 (мск), источник: Podrobno.uz

Путин поручил провести переговоры с Узбекистаном по контролю поставок в сфере ВТС

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину провести переговоры с узбекской стороной о подписании соглашения о порядке контроля за целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в Узбекистан.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

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«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между РФ и Республикой Узбекистан о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между РФ и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 год» — говорится в документе.

По завершении переговоров правительству РФ поручено принять решение о подписании данного соглашения.

Договор о развитии ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Он определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, установления благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.

Предусматривается, что государство-поставщик продукции военного назначения вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием (порядок которого будет определяться отдельным соглашением), а другая сторона договора, соответственно, должна обеспечить необходимые условия для осуществления такого контроля.

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 Путин поручил провести переговоры с Узбекистаном по контролю поставок в сфере ВТС
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