Токаев призвал Нацкомиссию учесть предложения общественности по латинице

Председатель сената Касым-Жомарт Токаев призвал обратить внимание на общественные обсуждения по латинскому алфавиту.

«Национальная комиссия должна учесть продуктивные предложения в общественном обсуждении латинского алфавита», — написал Токаев в Twitter.

Напомним, 27 октября Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, и подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латинскую графику.