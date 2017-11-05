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14:01 (мск), источник: 365info.kz

Токаев призвал Нацкомиссию учесть предложения общественности по латинице

Об этом председатель сената написал в Twitter.

Источник: 365info.kz

Председатель сената Касым-Жомарт Токаев призвал обратить внимание на общественные обсуждения по латинскому алфавиту.

«Национальная комиссия должна учесть продуктивные предложения в общественном обсуждении латинского алфавита», — написал Токаев в Twitter.

Напомним, 27 октября Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, и подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латинскую графику.

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