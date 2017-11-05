Токаев призвал Нацкомиссию учесть предложения общественности по латинице
Об этом председатель сената написал в Twitter.
Об этом председатель сената написал в Twitter.
Председатель сената
«Национальная комиссия должна учесть продуктивные предложения в общественном обсуждении латинского алфавита», — написал Токаев в Twitter.
Напомним, 27 октября Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, и подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латинскую графику.