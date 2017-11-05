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14:42 (мск), источник: БЕЛТА

Главы правительств стран ЦЕИ встретятся в Минске 12 декабря

Особое внимание собеседники уделили вопросам сотрудничества Беларуси и Румынии на международной арене, в частности, по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также в рамках «Восточного партнерства» и ЦЕИ.

Источник: БЕЛТА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча глав правительств стран — участниц Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) пройдет в Минске 12 декабря. Такая информация размещена на сайте белорусского парламента по итогам встречи члена Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольги Петрашовой с государственным секретарем по вопросам Восточного соседства и многосторонним отношениям на глобальном уровне Дануцем Некулэеску, сообщает БЕЛТА.

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На встрече, которая состоялась в румынском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие политического диалога, включая дальнейшее расширение контактов между законодательными органами, углубление взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Особое внимание собеседники уделили вопросам сотрудничества Беларуси и Румынии на международной арене, в частности, по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также в рамках «Восточного партнерства» и ЦЕИ.

«С белорусской стороны также озвучено пожелание о представленности Румынии на максимально высоком уровне на встрече глав правительств стран — участниц Центрально-Европейской инициативы, которая пройдет в Минске 12 декабря 2017 года», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, 28 ноября в Минске пройдет еще одно важное мероприятие по линии ЦЕИ — заседание ее Парламентской ассамблеи. Участниками станут руководители парламентов государств — членов инициативы.

В состав ЦЕИ входят 18 стран: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь стала членом инициативы в июне 1996 года, а в 2017-м впервые приняла на себя председательство в инициативе. Девиз председательства — продвижение совместимости в Большой Европе. Под этим понимается развитие всего спектра соединений и взаимодействий как между странами региона, так и различными интеграционными площадками, включая ЕС, ЕАЭС, «Восточное партнерство» и другие организации.

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