Главы правительств стран ЦЕИ встретятся в Минске 12 декабря

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча глав правительств стран — участниц Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) пройдет в Минске 12 декабря. Такая информация размещена на сайте белорусского парламента по итогам встречи члена Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольги Петрашовой с государственным секретарем по вопросам Восточного соседства и многосторонним отношениям на глобальном уровне Дануцем Некулэеску, сообщает БЕЛТА.

На встрече, которая состоялась в румынском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие политического диалога, включая дальнейшее расширение контактов между законодательными органами, углубление взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Особое внимание собеседники уделили вопросам сотрудничества Беларуси и Румынии на международной арене, в частности, по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также в рамках «Восточного партнерства» и ЦЕИ.

«С белорусской стороны также озвучено пожелание о представленности Румынии на максимально высоком уровне на встрече глав правительств стран — участниц Центрально-Европейской инициативы, которая пройдет в Минске 12 декабря 2017 года», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, 28 ноября в Минске пройдет еще одно важное мероприятие по линии ЦЕИ — заседание ее Парламентской ассамблеи. Участниками станут руководители парламентов государств — членов инициативы.