В Минске прошло шествие оппозиции в день памяти предков «Дзяды»
Колонна участников прошла по традиционному маршруту от завода «Луч» до урочища Куропаты — места захоронения жертв сталинских репрессий, где состоялся митинг.
Колонна участников прошла по традиционному маршруту от завода «Луч» до урочища Куропаты — места захоронения жертв сталинских репрессий, где состоялся митинг.
Акция разрешена городскими властями. Организатором акции, как и в прошлые годы, выступила
В 11.40. участники акции начали собираться возле завода «Луч» напротив парка Челюскинцев. Из политиков принять участие в шествии пришли лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич с семьей, лидеры БХД Виталий Рымашевский и Павел Северинец, глава БНФ Григорий Костусев и замглавы БНФ Алексей Янукевич. За участниками наблюдают сотрудники правоохранительных органов в штатском. Рядом дежурят инспекторы ГАИ.
Участники акции пришли с
В 12.06 собравшиеся построились в колонну и шествие началось. В нем принимает участие около 160 человек.