Лукашенко обсудил с Наследным принцем Абу-Даби развитие белорусско-эмиратских отношений
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября провел переговоры с Наследным принцем
«Очень важна сфера двусторонних отношений. В прошлый раз мы договорились по ряду направлений сотрудничества, и эти направления мы вместе с эмиратской стороной пытаемся развивать», — сказал глава белорусского государства.
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом
Что касается двусторонних отношений, лидеры стран договорились, что ОАЭ должны быть еще шире представлены в Беларуси. Стороны проработают варианты еще нескольких мощных проектов, которые еще более тесно экономически свяжут два государства. Отмечено, что динамика в развитии отношений хорошая и ее необходимо поддерживать и приумножать.
Президент Беларуси преподнес в дар Наследному принцу