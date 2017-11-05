Лукашенко обсудил с Наследным принцем Абу-Даби развитие белорусско-эмиратских отношений

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном всегда проходят в дружеском ключе, поблагодарил за теплый прием в ОАЭ. Президент отметил, что белорусской делегации удалось ознакомиться с развитием целого ряда отраслей в этой стране. «Должен откровенно сказать, что мы у вас в этот раз многое посмотрели. От сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать. И прежде всего тот госпиталь, который мы посетили. Он вообще нас поразил», — сказал Президент.