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14:48 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко обсудил с Наследным принцем Абу-Даби развитие белорусско-эмиратских отношений

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном всегда проходят в дружеском ключе, поблагодарил за теплый прием в ОАЭ.

Источник: БЕЛТА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-эмиратских отношений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Очень важна сфера двусторонних отношений. В прошлый раз мы договорились по ряду направлений сотрудничества, и эти направления мы вместе с эмиратской стороной пытаемся развивать», — сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном всегда проходят в дружеском ключе, поблагодарил за теплый прием в ОАЭ. Президент отметил, что белорусской делегации удалось ознакомиться с развитием целого ряда отраслей в этой стране. «Должен откровенно сказать, что мы у вас в этот раз многое посмотрели. От сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать. И прежде всего тот госпиталь, который мы посетили. Он вообще нас поразил», — сказал Президент.

Что касается двусторонних отношений, лидеры стран договорились, что ОАЭ должны быть еще шире представлены в Беларуси. Стороны проработают варианты еще нескольких мощных проектов, которые еще более тесно экономически свяжут два государства. Отмечено, что динамика в развитии отношений хорошая и ее необходимо поддерживать и приумножать.

Президент Беларуси преподнес в дар Наследному принцу Абу-Даби декоративное панно «Золотой орел», выполненное с использованием дерева и технологии чеканки. Еще один подарок — восточная сабля.

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